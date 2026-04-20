Alla ricerca del Santo Graal dell' energia

Questa mattina alle 9 si svolge un evento con cinque panel e un ritmo intenso, con numerosi interventi introdotti dal direttore del Giornale. L'incontro si concentra sulla ricerca di soluzioni energetiche innovative, coinvolgendo esperti e relatori di diversi settori. La discussione si sviluppa attraverso interventi mirati e un confronto serrato sulle sfide e le opportunità legate al futuro dell’energia.

Cinque panel, ritmi serrati, molti interventi introdotti dal direttore del Giornale, Tommaso Cerno. Oggi, alle 9.30 alla Fondazione Feltrinelli di Milano, si tiene l'evento "Il Santo Graal dell'energia", organizzato dal Giornale e dall'inserto economico Moneta per comprendere come l'evoluzione e l'integrazione delle fonti energetiche possano contribuire alla creazione di un sistema efficiente ed efficace, al di là delle posizioni ideologiche. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin è il primo ospite dell'evento, intervistato da Hoara Borselli nel panel "La sicurezza corre sul filo" per parlare della sfida energetica dell'Italia con le risorse rinnovabili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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U2 vs Doors tribute night by Space Particles live a Trani Santo Graal Voce e chitarra : Domenico "Reddemo" Colasuonno Basso synth e cori: Nicola "il DUbbio" Lotti Batteria e cori: Ruben Di Luzio ...le piu' belle canzoni dei Doors e U2 da cantare tutti insieme!!!! - facebook.com facebook