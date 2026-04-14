Il Santo Graal dell’energia

Lunedì 20 aprile si terrà un incontro con un rappresentante del governo, dedicato a discutere il possibile ritorno all’energia nucleare. L’evento è aperto al pubblico e gratuito, ma è necessario iscriversi in anticipo attraverso un link dedicato, fino a esaurimento posti. La discussione si concentrerà sulle prospettive e le implicazioni di questa scelta energetica.

Lunedì 20 aprile l'incontro con il ministro Pichetto Fratin con focus sul ritorno al nucleare. L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione cliccando questo link. Per maggiori informazioni si prega di scrivere a [email protected] C’è una storia che gli uomini si raccontano da quando hanno alzato gli occhi verso il cielo e hanno capito che il sole non è un dio ma una fornace. È la storia di chi vuole rubare il fuoco alle stelle. Non il fuoco di Prometeo, che era un furto poetico, un atto di ribellione contro l’ordine divino. Qui si parla di qualcosa di più radicale, di più folle e di più umano. Si parla di ricreare sulla terra il processo che tiene acceso l’universo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Santo Graal dell’energia “Il Santo Graal dell’energia”. L’evento del Giornale e Moneta con il ministro Pichetto FratinLa crisi energetica globale, acuita dalle tensioni geopolitiche, ha reso evidente la fragilità del sistema europeo. “Il Santo Graal”, incontro con l’ArcheosoficaArezzo, 19 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri del sabato pomeriggio, aperti alla cittadinanza, nella sede dell’Associazione Archeosofica di... Inverter Creabest con Salvavita Integrato: Il Santo Graal della Sicurezza “Il Santo Graal dell’energia”. L’evento del Giornale e Moneta con il ministro Pichetto Fratin - facebook.com facebook Ora il dossier di Baggio è diventato come il Santo Graal o il quarto segreto di Fatima. x.com