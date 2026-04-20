Esistono realtà capaci di anticipare i tempi, aziende che hanno smesso di considerare l’innovazione come una semplice gara di velocità per trasformarla in una cultura del risparmio e dell’efficienza consapevole. In questo scenario, abbattere l’impatto energetico non è più un atto di facciata o una tendenza ecologista, ma una precisa leva di potere strategico che definisce la competitività sul mercato. Questa filosofia guida il rifacimento delle reti di distribuzione, arterie vitali per la crescita del Paese, dove la parola d'ordine è flessibilità. Non si tratta solo di trasportare energia, ma di governare la domanda, bilanciando i carichi e sfruttando tecnologie capaci di restituire risorse al sistema nei momenti di necessità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Santo Graal dell’energia, l’evento a Milano: "I cercatori di futuro"

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Per settecento anni Genova custodì quello che credeva fosse il Santo Graal — e uno smeraldo massiccio, il più grande mai esistito. Nel 1806 Napoleone lo portò a Parigi, lo fece analizzare, e la città capì di aver rischiato guerre e furti per un piatto di vetro. La s - facebook.com facebook