Alla pediatria dell’ospedale di Massa si è presentata Evelyn, una golden retriever di otto anni. Accompagnata dalla sua addestratrice, Valeria Pellistri, dell’Associazione Barry Dog Campus, l’animale ha portato sorrisi e carezze ai bambini ricoverati. L’evento si è svolto nella sezione di Pediatria, portando un momento di spensieratezza tra i pazienti più giovani.

Massa, 20 aprile 2026 – Un’ondata di allegria è arrivata nella scuola ospedaliera di Massa, all'interno della Pediatria, grazie ad Evelyn, una golden retriever di otto anni, accompagnata dalla sua addestratrice Valeria Pellistri, dell'Associazione Barry Dog Campus. All'evento "Iaa” (Interventi Assistiti con Animali - Pet Therapy) oltre ai piccoli ospiti della Pediatria, erano presenti tra gli altri: Costanza Bisordi e Francesca Perugia per la Direzione Medica di presidio ospedaliero, Graziano Memmini, direttore della Neonatologia e Pediatria di Massa Carrara, la coordinatrice infermieristica della medesima struttura Alessia Palagi, Ines Mussi dirigente dell'Istituto comprensivo Staffetti Massa 2 di Massa, le maestre Cristina e Giovanna oltre a numerosi operatori sanitari e volontari dell'associazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla pediatria dell’ospedale di Massa arriva Evelyn. Carezze e sorrisi

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