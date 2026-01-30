Il bel gesto dei clienti Conad raccolti 225 mila euro da donare alla Pediatria dell’ospedale Infermi

I clienti Conad della Romagna hanno donato 225 mila euro alla Pediatria dell’ospedale “Infermi” di Rimini. La raccolta è partita lo scorso Natale, quando l’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” ha coinvolto molte persone. Ora l’importo raccolto servirà a sostenere il reparto pediatrico, che ha bisogno di nuovi strumenti e spazi più accoglienti. È un gesto concreto che dimostra come la solidarietà può fare la differenza.

Cia-Conad annuncia la raccolta di 225 mila euro nel territorio romagnolo a sostegno del reparto di Pediatria dell'ospedale "Infermi" di Rimini, a seguito dell'iniziativa "Facciamo sentire il nostro amore" attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Ciò è stato possibile grazie alla generosità dei clienti Conad, che anche quest'anno hanno sostenuto l'iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d'animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata.

