La 36ª edizione della Prato Half Marathon si avvicina con un record di iscrizioni, che si aggirano intorno a 1300 partecipanti. La corsa, prevista per le 9 del mattino, si svolge sulla tradizionale distanza di mezza maratona. Tra le novità di quest'anno, ci sono anche i defibrillatori che saranno presenti lungo il percorso, garantendo un intervento immediato in caso di emergenza.

È previsto il record di partecipanti per la 36a Prato Half Marathon con ben 1300 competitivi presenti al via previsto alle 9.30 davanti al Castello dell'Imperatore. Sarà un fiume di colori perché accanto agli atleti che gareggeranno per il Campionato Toscano Assoluto, Promesse, Juniores e Masters Fidal, ci saranno i partecipanti alla Prato Family Run e alla Walking con Milena Megli. E proprio relativamente all'attività partecipativa i gruppi più numerosi (palestre, circoli, insieme di persone, associazioni) riceveranno un defibrillatore. Sarà l'Aci Prato a consegnarlo al gruppo più numeroso e sarà dedicato a Federico Mazzoni, il presidente dell'ente scomparso pochi mesi fa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Maratonina in "palio" anche i defibrillatori

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