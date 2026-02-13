Due defibrillatori in dono alla Questura di Prato
La donazione di due defibrillatori alla Questura di Prato nasce dalla campagna di cardioprotezione promossa dall’associazione Regalami un sorriso Ets. La consegna mira a migliorare la sicurezza degli agenti e dei cittadini in caso di emergenze cardiache. Un passo importante per rafforzare la prontezza e la tutela sul territorio pratese.
Prato, 13 febbraio 2026 – La campagna di cardioprotezione promossa dalla Regalami un sorriso Ets raggiunge un nuovo traguardo con la consegna di due defibrillatori alla Questura di Prato. Salgono così a 216 gli apparecchi salvavita donati in questi anni dall’associazione pratese. I dispositivi salvavita sono stati consegnati al questore Marco Basile e verranno installati sulle volanti in servizio h24, rendendo l’intervento di primo soccorso immediatamente disponibile sul territorio. Negli anni, i defibrillatori donati dall’associazione hanno contribuito a salvare 15 persone, grazie alla loro presenza sui campi di gara e in contesti operativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
