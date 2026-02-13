La donazione di due defibrillatori alla Questura di Prato nasce dalla campagna di cardioprotezione promossa dall’associazione Regalami un sorriso Ets. La consegna mira a migliorare la sicurezza degli agenti e dei cittadini in caso di emergenze cardiache. Un passo importante per rafforzare la prontezza e la tutela sul territorio pratese.

Prato, 13 febbraio 2026 – La campagna di cardioprotezione promossa dalla Regalami un sorriso Ets raggiunge un nuovo traguardo con la consegna di due defibrillatori alla Questura di Prato. Salgono così a 216 gli apparecchi salvavita donati in questi anni dall’associazione pratese. I dispositivi salvavita sono stati consegnati al questore Marco Basile e verranno installati sulle volanti in servizio h24, rendendo l’intervento di primo soccorso immediatamente disponibile sul territorio. Negli anni, i defibrillatori donati dall’associazione hanno contribuito a salvare 15 persone, grazie alla loro presenza sui campi di gara e in contesti operativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due defibrillatori in dono alla Questura di Prato

