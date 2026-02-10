Topografia dell' io la mostra alla galleria Edarcom Europa

Venerdì pomeriggio, alla galleria Edarcom Europa di via Macedonia, si apre una nuova mostra. Si chiama “Topografia dell’Io – L’Arte e il paesaggio interiore” e presenta opere di diversi artisti. L’inaugurazione è prevista per le 17:30, con curatori Francesco Ciaffi e Alice Crisponi. La mostra esplora come l’arte possa rappresentare il paesaggio interiore di ognuno, invitando i visitatori a riflettere sul proprio mondo interno.

Venerdì 13 febbraio alle ore 17:30, presso la galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la mostra collettiva "Topografia dell'Io – L'Arte e il paesaggio interiore" a cura di Francesco Ciaffi e Alice Crisponi.L'esposizione vuole portare all'attenzione dello spettatore come il tentativo dell'arte sia quello di dare forma a un pensiero che, prima di diventare opera non è che un embrione nella mente dell'artista. Le opere selezionate rivelano come l'atto creativo sia capace di manifestare un ben più ampio panorama quando definisce, più che l'idea, l'intima espressione della visione estetica.

