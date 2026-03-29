Dal 10 al 19 aprile, presso lo spazio Wundergrafik di via Leone Cobelli a Forlì, sarà possibile visitare la mostra personale di Stefano Ricci intitolata

L’esposizione rappresenta un’ulteriore tappa del "New World Project", ambiziosa ricerca che Ricci porta avanti dal 2001. Al centro dell’indagine si trova la tensione costante tra il bisogno umano di orientarsi e l’ineluttabile esperienza dello smarrimento. Le opere si dividono in due filoni dialoganti. Le Nature, non paesaggi statici, ma "apparizioni" fragili che sembrano dissolversi non appena il segno grafico le evoca. Le Maps, dispositivi visivi che, pur richiamando l’andamento delle strade reali, se ne discostano attraverso deviazioni e sovrapposizioni, trasformando la mappa da strumento normativo a campo di infinite possibilità. Stefano... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - L'arte di Stefano Ricci in mostra con "Effimerenature & Maps" alla Wundergrafik

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"Il tempo del disegno. Una notte con Stefano Ricci": a #FuoriOrario su #Rai3 nella notte di sabato #14marzo, una puntata dedicata all'artista bolognese, attivo da 40 anni nel campo dell’editoria, come disegnatore e matitista per riviste italiane e internazionali. x.com