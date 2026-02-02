Nel silenzio della luce | alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro

Alla Feltrinelli di Milano si è tenuta la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro, intitolato “Nel silenzio della luce”. Ferro ha mostrato le sue immagini, tra giochi di luce e ombra, e ha raccontato come ogni scatto sia il risultato di intuizioni e sensazioni che il silenzio rende ancora più profonde. La sala era piena di appassionati che hanno ascoltato con attenzione, mentre l’autore spiegava il suo modo di vedere il mondo attraverso l’obiettivo.

Luce, ombra, sguardo, scatto. Ma anche intuizioni e sensazioni, nel silenzio che parla. Percorsi che sembrano portare fuori dal tempo. C'è tutto questo "Nel silenzio della luce" (Edizioni Ex Libris) il nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro, 'street photographer', che verrà presentato venerdì 6 febbraio prossimo, nella libreria Feltrinelli di Palermo (via Cavour, 133), con la prefazione di Agata Privitera e la postfazione di Massimo Brizzi. "Fotografare è come ascoltare una lingua antica senza conoscerla del tutto – spiega Ferro - In queste pagine ho cercato di raccogliere non luoghi, ma sensazioni.

