cibi scaduti o mal conservati sequestri e multe in zona navile

La Polizia Locale di Navile ha sequestrato cibi scaduti e mal conservati durante controlli negli esercizi di vicinato, causando multe a diversi commercianti. La settimana scorsa, le forze dell'ordine sono entrate in una serie di negozi per verificare la qualità dei prodotti alimentari in vendita. In alcuni casi, hanno trovato alimenti scaduti che rischiavano di arrivare ai clienti. Un negozio è stato multato per aver esposto prodotti non più idonei al consumo. I controlli sono stati più stringenti del solito per garantire la sicurezza alimentare in zona Navile.

Intensa attività nella scorsa settimana da parte del nucleo territoriale Navile della Polizia Locale, impegnato in controlli negli esercizi di vicinato a tutela del consumatore. Gli agenti, giovedì scorso, hanno verificato l’attività in due negozi. Il primo esercizio, situato in via Longhi, ha violato la normativa sull’ etichettatura obbligatoria, lasciando le etichette unicamente in lingua cinese, oltre al fatto che alcuni prodotti ne erano totalmente sprovvisti, con il conseguente rischio per il consumatore. Altri prodotti in vendita sono risultati scaduti di validità e non tutta la merce riportava l’indicazione del prezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un locale di via Atenea è stato temporaneamente chiuso e multato per alimenti mal conservati e privi di tracciabilità, nonché per la mancata esposizione della tabella sulla vendita di alcolici.

