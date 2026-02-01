Irregolarità e violazioni nel locale etnico attività sospesa Sequestrati alimenti per 3mila euro

I carabinieri di Aprilia, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al Nas di Latina, hanno chiuso temporaneamente un locale etnico dopo aver riscontrato numerose irregolarità. Durante i controlli, sono stati sequestrati alimenti per circa 3 mila euro, perché non conformi alle norme di sicurezza e igiene. L’attività resterà sospesa finché non saranno risolte tutte le criticità emerse.

Sanzioni per migliaia di euro; controlli dei carabinieri nell’attività di Aprilia dedita alla somministrazione di bevande e alimenti etnici Attività sospesa, alimenti sequestrati per migliaia di euro e sanzioni. Questo il bilancio dei controlli che sono stati effettuati in un locale dai carabinieri della Stazione, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas di Latina, in un locale di Aprilia. Il servizio, che rientra nell’ambito appunto di un’attività di controllo finalizzata alla tutela dei consumatori e dei lavoratori e volta a garantire il rispetto delle normative vigenti, è stato effettuato nella serata di ieri, sabato 31 gennaio, e ha riguardato nello specifico un’attività commerciale dedita alla somministrazione di bevande e alimenti etnici.🔗 Leggi su Latinatoday.it

