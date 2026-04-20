Alfred Ekhator diventa papà | l’annuncio a sorpresa della gravidanza di Marta Capuozzo

Nell'ambito di Temptation Island, Alfred Ekhator ha vissuto una delle esperienze più difficili del programma. Recentemente, è stato annunciato che Marta Capuozzo è in gravidanza e che si prepara a diventare madre. La notizia ha sorpreso molti, dato che Alfred Ekhator ha recentemente mostrato un cambiamento rispetto ai momenti difficili del passato. Ora, l’attenzione si concentra sulla sua nuova fase di vita e sulla prossima paternità.

La sua è sicuramente stata fra le esperienze più turbolente di Temptation Island, ma a quanto pare adesso anche Alfred Ekhator sembra aver messo, come si suol dire, “la testa a posto”. Il content creator ed ex concorrente del reality ha infatti condiviso sui social la notizia della prima gravidanza della compagna, la collega Marta Capuozzo, con cui fa coppia da meno di un anno. “Non ci sono parole per descrivere un’emozione così grande se non che sei stata la sorpresa più bella della nostra vita – si legge nella caption del post condiviso da entrambi – Baby Ekhator mamma e papà ti amano già tantissimo e non vedono l’ora di conoscerti”. News...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Alfred Ekhator diventa papà: l’annuncio a sorpresa della gravidanza di Marta Capuozzo Notizie correlate Leggi anche: Alfred Ekhator diventa papà, l’ex di Temptation avrà un figlio da Marta Capuozzo: “La sorpresa più bella” Fedez, arriva l’annuncio ufficiale della gravidanza: presto papà (tris) con Giulia HoneggerTramite una stupenda storia su Instagram, Fedez ha confermato le voci che si rincorrono da settimane: Giulia Honegger è incinta. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Alfred Ekhator diventa papà: arriva l'annuncio; Alfred Ekhator diventa papà, l’ex di Temptation avrà un figlio da Marta Capuozzo: La sorpresa più bella; Luigi Berlusconi tris da papà: terzo figlio in arrivo con Federica Fumagalli, il segreto tenuto nascosto per mesi; Salvatore Di Carlo papà, parla Daniele De Bosis: La mia ex Vittoria Egidi mi tradì con lui, sono una coppia. Alfred Ekhator diventa papà: l'annuncio a sorpresa della gravidanza di Marta CapuozzoLa sua è sicuramente stata fra le esperienze più turbolente di Temptation Island, ma a quanto pare adesso anche Alfred Ekhator sembra aver messo, come si suol dire, la testa a posto. Il content crea ... gravidanzaonline.it Alfred Ekhator diventa papà: arriva l'annuncioL'ex concorrente di Temptation Island Alfred Ekhator e la compagna Marta Capuozzo aspettano un figlio: ecco il post d'annucio su Instagram. tgcom24.mediaset.it Alfred Ekhator diventa papà: arriva l'annuncio #temptationisland tgcom24.mediaset.it/people/alfred-… x.com Alfred Ekhator presto diventerà papà: “Emozione grande” Alfred Ekhator, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha condiviso una notizia davvero speciale. Dopo un percorso turbolento nel programma, durante il quale aveva concluso la sua rel - facebook.com facebook