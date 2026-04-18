Alfred Ekhator diventa papà l’ex di Temptation avrà un figlio da Marta Capuozzo | La sorpresa più bella

Alfred Ekhator, noto ex partecipante di Temptation Island, e Marta Capuozzo hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia ha condiviso la notizia sui social media, accompagnando il messaggio con una frase che descrive la gravidanza come la sorpresa più bella della loro vita. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, confermando l’attesa di un bambino da parte dei due.