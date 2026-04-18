Alfred Ekhator diventa papà l’ex di Temptation avrà un figlio da Marta Capuozzo | La sorpresa più bella
Alfred Ekhator, noto ex partecipante di Temptation Island, e Marta Capuozzo hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia ha condiviso la notizia sui social media, accompagnando il messaggio con una frase che descrive la gravidanza come la sorpresa più bella della loro vita. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, confermando l’attesa di un bambino da parte dei due.
Alfred Ekhator diventerà papà. L'ex protagonista di Temptation Island e la compagna Marta Capuozzo hanno ufficializzato la gravidanza sui social: "Sei stata la sorpresa più bella della nostra vita". La notizia arriva a meno di un anno dall'inizio della loro relazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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