Un cantante italiano ha annunciato pubblicamente tramite una storia su Instagram che la sua compagna è in gravidanza. L’annuncio conferma le voci circolate nelle ultime settimane riguardo a una possibile attesa di un bambino. La coppia, già genitori di due figli, si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia. La notizia è stata condivisa senza ulteriori dettagli o commenti.

Tramite una stupenda storia su Instagram, Fedez ha confermato le voci che si rincorrono da settimane: Giulia Honegger è incinta. Finalmente l’annuncio ufficiale è arrivato. Fedez e Giulia Honegger presto saranno genitori. Per settimane le voci di una gravidanza della compagna del rapper si sono rincorse per tutto il web, rimbalzando dai social ai siti internet, fino ad oggi. Pochi minuti fa, con una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, Federico Lucia ha confermato il gossip, mostrando il pancione della giovane imprenditrice e stilista milanese classe 2002. Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fedez, arriva l’annuncio ufficiale della gravidanza: presto papà (tris) con Giulia Honegger

"Fedez mostra il pancino di Giulia Honegger incinta, presto l'annuncio della gravidanza e del matrimonio, data già fissata" - RUMORIl rapper e la stilista potrebbero sposarsi nel 2027 dopo la nascita del bambino: ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia Giulia Honegger incinta...

Leggi anche: Fedez presto papà per la terza volta: tutti i dettagli sulla gravidanza di Giulia Honegger

Temi più discussi: Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio; Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez, nozze in vista con Giulia Honegger? Spunta una data; Nozze in vista per Fedez e Giulia Honegger? Intanto spunta la foto del pancino in attesa.

Fedez diventa papà per la terza volta: il tenero annuncio con Giulia HoneggerFedez diventa papà: la conferma arriva da una foto in spiaggia. Il pancino di Giulia Honegger non lascia dubbi. donnaglamour.it

Fedez anticipa gravidanza di Giulia Honegger con un video su InstagramFedez e Giulia Honegger, indizi sempre più chiari sulla gravidanza Fedez non nasconde più la presunta gravidanza della compagna Giulia Honegger, stil ... assodigitale.it

Fedez e Giulia Honegger si sono concessi una vacanza di primavera nel weekend di Pasqua - facebook.com facebook