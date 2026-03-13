Un uomo di 55 anni, proveniente da Bortigali, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla statale 131. L'auto, una Alfa Romeo, ha sbattuto e si è cappottata. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un automobilista di 55 anni, originario di Bortigali, ha perso la vita in un sinistro sulla Statale 131. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 13 marzo 2026 all’altezza dello svincolo per Macomer. L’uomo guidava una Alfa Romeo 147 quando il veicolo ha sbandato e ha colpito frontalmente il guardrail. Nonostante l’intervento immediato dei Vigili del fuoco e dell’elisoccorso Areus, le manovre di rianimazione non hanno avuto esito positivo. La dinamica dell’impatto e l’intervento dei soccorsi. La sequenza degli eventi inizia con la perdita di controllo del mezzo su un tratto stradale critico. Il conducente, mentre percorreva la statale, ha l’auto uscire dalla carreggiata e schiantarsi contro la barriera di sicurezza metallica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia SS131: Alfa Romeo sbanda, muore il 55enne

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