Alessandria | la storia segreta della chiesa di San Lorenzo

A Alessandria, la chiesa dedicata a San Lorenzo rappresenta un patrimonio che racchiude secoli di cambiamenti nel tessuto urbano e nelle gerarchie ecclesiastiche. La struttura, oggetto di numerose trasformazioni nel corso del tempo, testimonia la presenza e le variazioni delle influenze religiose e civili nella città. La sua storia si intreccia con i mutamenti della zona circostante, riflettendo un passato ricco di eventi e spostamenti di potere.

La storia religiosa di Alessandria trova una testimonianza fondamentale nella chiesa dedicata a San Lorenzo, un edificio che racchiude secoli di trasformazioni urbanistiche e spostamenti di potere ecclesiastico. Situata dove in passato sorgeva una cappella votiva dedicata ai Santissimi Lorenzo e Clemente, la struttura attuale è il risultato di complessi accorpamenti avvenuti tra il XIV e il XVIII secolo. L’evoluzione del tessuto religioso tra Castellazzo Bormida e la Cittadella. Le radici della parrocchia risalgono a dinamiche di unione tra diverse comunità religiose. Tra il 1347 e il 1350, si verificò infatti l’integrazione della chiesa urbana di San Lorenzo con quella di Santa Maria della Corte, situata a Castellazzo Bormida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria: la storia segreta della chiesa di San Lorenzo Notizie correlate Leggi anche: Cancellato il volto dell’angelo-Meloni dall’affresco della chiesa di San Lorenzo in Lucina "Riaprite la chiesa di San Francesco: è la culla della nostra storia"“Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale ho sollevato il tema della riapertura della Chiesa di San Francesco in occasione del Giubileo di S.