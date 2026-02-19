Riaprite la chiesa di San Francesco | è la culla della nostra storia

Il consigliere comunale ha richiesto la riapertura della chiesa di San Francesco, evidenziando che si tratta di un luogo simbolo della storia locale. La causa di questa richiesta è il prossimo Giubileo, che potrebbe portare numerosi visitatori. La chiesa, chiusa da anni per lavori di restauro, rappresenta un punto di riferimento per la comunità. La proposta mira a renderla di nuovo accessibile, anche per eventi culturali e spirituali. La decisione finale spetta ora alle autorità comunali e ai responsabili dei lavori.

"Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale ho sollevato il tema della riapertura della Chiesa di San Francesco in occasione del Giubileo di S. Francesco", dichiara Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese."La presenza francescana non ha inciso soltanto sulla vita spirituale della comunità: ha contribuito a modellare il volto stesso di Castiglion Fiorentino".Brandi ricorda come, a partire dal 1256, con la costruzione del convento sul Colle del Paradiso, l'assetto urbano cambiò profondamente: "L'ampliamento della cinta muraria fu legato anche alla presenza dei frati; nacquero nuovi spazi pubblici e alcune strade furono chiuse o deviate.