Cancellato il volto dell’angelo-Meloni dall’affresco della chiesa di San Lorenzo in Lucina

Il volto di Giorgia Meloni sull’angelo dell’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma è stato cancellato. A intervenire è stato il restauratore Bruno Valentinetti, che ha rimosso l’immagine della presidente dal dipinto. La decisione ha suscitato subito reazioni tra i cittadini e gli esperti d’arte, mentre il restauro prosegue senza ulteriori modifiche.

Il restauratore Bruno Valentinetti ha cancellato il volto di Giorgia Meloni sull’ angelo (o vittoria alata) della chiesa di San Lorenzo in Lucina (Roma). «A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato», ha detto, confermando che è stata direttamente la Santa Sede ad avanzare la richiesta di ripristinare l’opera, realizzata nel 2000, nella sua forma originaria. Sul caso si è mossa anche la Sovrintendenza di Roma, che ha aperto un’indagine dei Beni Culturali e avviate ricerche d’archivio sull’ affresco. Ospite di Fiorello a La Pennicanza, Valentinetti aveva scherzato: «Ero posseduto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

