Alessandria donna uccisa in strada da coltellate alla gola | quali sono i sospetti

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, con una ferita da coltello alla gola. La polizia è intervenuta sul luogo e sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, sono in corso accertamenti per individuare eventuali sospetti e raccogliere elementi utili alle indagini.

Una tragedia si è consumata per le strade di Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 è stata uccisa con una coltellata alla gola. Sgomento e incredilità tra la popolazione di questo piccolo centro di meno di mille abitanti. L’arrivo dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, mentre si cerca l’omicida, i fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio di lunedì 20 aprile proprio in una delle zone più centrali del borgo, piazza Italia. I soccorsi sono arrivati in maniera tempestiva con i sanitari di un’ambulanza del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo numerose le ferite alla gola che sono state riscontrate sulla donna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alessandria, donna uccisa in strada da coltellate alla gola: quali sono i sospetti Notizie correlate Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: sospetti sull'ex marito della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morte di Erika Squillace in Egitto, aperta un'inchiesta per omicidio colposo; Sbagliarono il farmaco e finì in coma: tre infermieri indagati per l’omicidio di un’anziana; Travolta e uccisa da un mezzo anziana di 86 anni; Mia figlia Erika Squillace uccisa in Egitto. Il marito la curava con riti magici. La denuncia della madre della 27enne di Mentana. Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni, fermato ... fanpage.it Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che pero’ ... ilgazzettino.it Donna di 50 anni uccisa in strada ad Alessandria: accoltellata alla gola facebook