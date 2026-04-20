Alessandria 53enne accoltellata in strada | fermato l’ex convivente

Una donna di 53 anni è stata ferita con un coltello in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L'aggressione si è verificata in un'area pubblica e ha portato all'arresto dell'ex convivente della vittima. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate, mentre l'uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito.

Una donna di 53 anni è stata accoltellata in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, in un episodio che ha scosso la comunità locale. L’aggressione si è verificata nelle prime ore della giornata e, secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturato il delitto. I militari hanno fermato l’ex convivente della vittima, un uomo di 57 anni, attualmente considerato il principale sospettato dell’omicidio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alessandria, 53enne accoltellata in strada: fermato l’ex convivente Notizie correlate Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Contenuti e approfondimenti Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: fermato l'ex conviventeVignale Monferrato, provincia di Alessandria: donna assassinata in strada, caccia al killer che l'ha accoltellata alla gola ... virgilio.it 53enne accoltellata alla gola e uccisa in piazza a Vignale Monferrato, provincia di Alessandria. Fermato l'ex compagnoLa vittima si chiama Federica Ferrara, l'assassino Silvio Gambetta. Il femminicidio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, in piazza Italia. Inutile l'intervento del 118. Diversi testimoni ha ... torino.corriere.it