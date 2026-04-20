Alejandro Diaz segna il primo gol con la nuova regola del fuorigioco | tutto buono anche se è oltre

In Canada, è stato convalidato il primo gol ufficiale secondo la nuova regola del fuorigioco, ideata da Arsène Wenger. Alejandro Diaz ha segnato, anche se si trovava oltre la linea di fuorigioco, in conformità con le modifiche introdotte. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma è risultata conforme alle nuove disposizioni regolamentari. Questo episodio rappresenta il primo caso di gol convalidato sotto questa norma.

torico in Canada: convalidato il primo gol ufficiale con la nuova regola del "fuorigioco della luce" voluta da Arsène Wenger. L'attaccante era oltre la linea, ma la rete è regolare: ecco come funziona la sperimentazione FIFA.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Applicata per la prima volta la regola di Wenger per il fuorigioco: in questa foto è tutto buonoLa nuova regola del fuorigioco ha debuttato in Canada: secondo la legge Wenger gli attaccanti sono in gioco se una parte del corpo è in linea con chi... Windows Hello cancella tutto se modifichi il telefono: l’introduzione delle passkey e la nuova regola di MicrosoftMicrosoft sta implementando una rivoluzione silenziosa nel modo in cui gestiamo l’accesso ai nostri account aziendali. Contenuti utili per approfondire Si parla di: È stato segnato il primo gol nel calcio professionistico secondo la nuova regola del fuorigioco di Arsène Wenger; Questo non è fuorigioco | in Canada c' è già la regola Wenger.