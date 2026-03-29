Windows Hello cancella tutto se modifichi il telefono | l’introduzione delle passkey e la nuova regola di Microsoft

Microsoft ha annunciato che modificando il telefono collegato a Windows Hello si perderanno tutte le impostazioni di accesso, poiché verranno cancellate. Contestualmente, l’azienda sta introducendo le passkey come nuovo metodo di autenticazione e ha stabilito nuove regole per la gestione delle credenziali sui dispositivi. Queste novità riguardano principalmente le modalità di accesso e la sicurezza degli account aziendali.

Microsoft sta implementando una rivoluzione silenziosa nel modo in cui gestiamo l’accesso ai nostri account aziendali. Da una parte, l’introduzione delle passkey Entra per Windows Hello promette di liberarci finalmente dalla tirannia delle password, sostituendole con sistemi biometrici più sicuri. Dall’altra, l’azienda di Redmond ha deciso di alzare drasticamente il livello di controllo sui dispositivi personali, con conseguenze che potrebbero sorprendere molti utenti. La novità principale riguarda l’integrazione nativa delle passkey Microsoft Entra su tutti i dispositivi Windows supportati. Attraverso Windows Hello, i dipendenti potranno accedere alle risorse aziendali protette utilizzando semplicemente la scansione facciale, l’impronta digitale o un PIN locale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Windows Hello cancella tutto se modifichi il telefono: l’introduzione delle passkey e la nuova regola di Microsoft Articoli correlati Microsoft impedisce il download delle ISO di Windows 11 InsiderMicrosoft blocca l'accesso diretto alle ISO di Windows 11 Insider: un colpo a Rufus e alla libertà di scelta degli utenti Microsoft ha interrotto la... Windows 11: Microsoft rivoluziona la gestione stampanti, addio driver di terze parti entro il 2027Microsoft ha annunciato una svolta significativa nella gestione delle stampanti per i sistemi Windows 11 e Windows Server 2025, ponendo fine alla...