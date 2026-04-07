Applicata per la prima volta la regola di Wenger per il fuorigioco | in questa foto è tutto buono

In Canada è stata applicata per la prima volta la regola di Wenger sul fuorigioco. La legge stabilisce che un attaccante è in gioco se qualsiasi parte del suo corpo è in linea con il difensore. La decisione si basa su questa nuova interpretazione, che è stata utilizzata durante una partita recente. In una foto condivisa, si vede chiaramente che tutte le parti del corpo dell’attaccante sono in linea con il difensore.