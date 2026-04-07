Applicata per la prima volta la regola di Wenger per il fuorigioco | in questa foto è tutto buono
In Canada è stata applicata per la prima volta la regola di Wenger sul fuorigioco. La legge stabilisce che un attaccante è in gioco se qualsiasi parte del suo corpo è in linea con il difensore. La decisione si basa su questa nuova interpretazione, che è stata utilizzata durante una partita recente. In una foto condivisa, si vede chiaramente che tutte le parti del corpo dell’attaccante sono in linea con il difensore.
La nuova regola del fuorigioco ha debuttato in Canada: secondo la legge Wenger gli attaccanti sono in gioco se una parte del corpo è in linea con chi difende. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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