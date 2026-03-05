Sinner Alcaraz e il braccialetto non più proibito | a cosa serve e perché da Indian Wells si può usare

A Indian Wells, Sinner e Alcaraz sono tornati a indossare il loro braccialetto, che in passato era stato vietato negli Australian Open. La decisione di permetterne l’uso in questa sede ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori. Fino a poco tempo fa, il dispositivo era stato proibito, costringendo i giocatori a toglierlo durante le partite. Ora, invece, possono utilizzarlo nuovamente durante il torneo.

Vi ricordate Carlos Alcaraz e Jannik Sinner “costretti” a togliersi quello che a tutti era sembrato un braccialetto hi tech durante gli Australian Open nel bel mezzo di una partita? Ecco, quell’immagine, diventata virale in men che non si dica, non si ripeterà più. Questo perché “quel” braccialetto era in realtà un Whoop, un dispositivo elettronico diventato famoso in tutto il mondo, che Tennis Australia aveva vietato durante il primo Slam del 2026. Il numero uno del mondo a Melbourne aveva avuto dal giudice di sedia, la croata Marija Cicak, la richiesta di togliere il braccialetto prima del match degli ottavi di finale contro Tommy Paul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner, Alcaraz e il braccialetto proibito: a cosa serve e perché gli atleti top lo usanoA Jannik Sinner, durante il derby italiano con Darderi, è stato chiesto di togliere un dispositivo indossabile, un braccialetto.

Alcaraz e il braccialetto proibito: a cosa serve e perché gli atleti top lo usanoDurante il match degli ottavi degli Australian Open contro Tommy Paul, vinto in tre set, Carlos Alcaraz è stato invitato dalla giudice di sedia...

