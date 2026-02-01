La sconfitta di Jannik Sinner in semifinale a Melbourne ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Il giovane italiano ha sofferto la personalità di Alcaraz, anche da lontano, e questa volta non è riuscito a superare l’ostacolo. Ricorda un po’ Agassi, che perdeva spesso per evitare di incontrare Becker. La partita ha mostrato ancora una volta i limiti di Sinner, anche se i dubbi sulla sua condizione fisica restano.

La sconfitta di Sinner in semifinale a Melbourne ha lasciato non pochi strascichi e sicuramente altrettanti dubbi sulla sua tenuta fisica. L’analisi più pregnante è quella di Repubblica, che più che altro si pone domande sulla condizione fisica dell’alto-atesino già in partenza (crampi con Spizzirri, stanchezza sul lungo contro un 39enne, stanchezza con Darderi e con Shelton aveva il volto provato dalla fatica). Sinner, Melbourne avrebbe dovuto rappresentare un trampolino per il 2026. Si legge così sul quotidiano: “L’ altra notte è tornato in albergo alle tre. Non è stato facile prendere sonno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner soffre la personalità di Alcaraz anche a distanza, ricorda Agassi che perdeva pur di non incontrare Becker

