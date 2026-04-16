A Roland Garros, i giocatori potranno indossare di nuovo i dispositivi Whoop, dopo che in passato era stato vietato durante gli Australian Open. La decisione arriva in un momento in cui le regole riguardanti l’utilizzo di tecnologie indossabili durante le competizioni sono state riviste. Sinner e Alcaraz sono tra i tennisti che utilizzeranno i dispositivi durante il torneo sulla terra rossa.

Prima il divieto, agli Australian Open, adesso il via libera arriva dallo Slam sulla terra rossa, il Roland Garros: l’organizzazione del torneo fa sapere che i tennisti potranno indossare al polso un dispositivo in grado di dare un’ampia gamma di informazioni che potranno poi migliorare le loro prestazioni. A cosa servono. Nel primo Slam dell’anno, a Melbourne, ricordiamo che Sinner e Alcaraz sono stati invitati dal giudice di sedia a togliere i braccialietti Whoop in grado di analizzare vari parametri della salute e sulle prestazioni in campo. Per la prima volta, adesso, “i dispositivi indossabili saranno ammessi ”, fa sapere l’organizzazione del Roland Garros nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma dal 18 maggio al 7 giugno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roland Garros, via libera ai Whoop: cosa indosseranno Sinner e Alcaraz

Notizie correlate

Cosa sono i Whoop? Vietati a Sinner in passato, ora il via libera al Roland Garros: come cambia il tennisJannik Sinner aveva subito un divieto durante gli ultimi Australian Open: lo scorso 26 gennaio, infatti, il tennista italiano aveva ricevuto un...

Roland Garros, il montepremi sale a oltre 61 milioni di euro. E c'è il via libera ai WhoopVentiquattro maggio 2026: sarà una domenica, l’inizio della 125esima edizione del Roland Garros, secondo Slam stagionale, sulla terra rossa.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jannik Sinner: Alcaraz mi farà capire dove lavorare. Mi sveglio ogni giorno per essere un giocatore migliore; Sinner riconquista la vetta: ecco come può mantenere il numero 1 fino a Wimbledon; Il piano di Jannik Sinner per il Roland Garros e cosa lo mette davanti ad Alcaraz; Da Sinner e Berrettini a Paolini e Cocciaretto: al Roland Garros nove gli azzurri nel tabellone principale.

Roland Garros, via libera ai Whoop: cosa indosseranno Sinner e AlcarazPer la prima volta in un torneo dello Slam sarà ammesso un particolare dispositivo in grado di acquisire preziose informazioni su vari parametri di salute: ecco di cosa si tratta ... ilgiornale.it

Cosa sono i Whoop? Vietati a Sinner in passato, ora il via libera al Roland Garros: come cambia il tennisJannik Sinner aveva subito un divieto durante gli ultimi Australian Open: lo scorso 26 gennaio, infatti, il tennista italiano aveva ricevuto un ... oasport.it

Sale il montepremi del Roland Garros: ecco quanto guadagnerà il vincitore - facebook.com facebook

Il prize money del Roland Garros 2026 fa registrare un +9,62% rispetto allo scorso anno x.com