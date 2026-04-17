Carlos Alcaraz dà forfait anche per Madrid | infortunio più serio del previsto
Carlos Alcaraz non prenderà parte al torneo di Madrid 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio sulla terra battuta della Caja Magica. L’annuncio arriva poche settimane dopo la rinuncia di Novak Djokovic, confermando un infortunio più serio del previsto. L’atleta spagnolo aveva inizialmente annunciato la partecipazione, ma ha deciso di non competere per motivi legati alla sua condizione fisica.
Dopo Novak Djokovic, arriva anche il forfait di Carlos Alcaraz per il Masters 1000 di Madrid 2026, in programma sui campi in terra battuta della Caja Magica dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero 2 al mondo ha annunciato infatti tramite i social che dovrà rinunciare al prestigioso torneo iberico per rimettersi in sesto a livello fisico dopo l’infortunio al polso rimediato nei giorni scorsi a Barcellona. Un problema che ha costretto il tennista murciano ad abbandonare l’ATP 500 catalano ancor prima di affrontare gli ottavi di finale, per non peggiorare ulteriormente la situazione in vista degli ultimi grandi eventi della stagione sul rosso. A questo punto l’obiettivo di Alcaraz diventa quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Roma o in alternativa a Parigi per il Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it
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