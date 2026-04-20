Il campione spagnolo, attualmente impegnato sui campi in preparazione ai prossimi tornei, ha subito un problema al polso che ha sollevato preoccupazioni sul suo stato di salute. Questa situazione potrebbe influenzare la sua partecipazione agli appuntamenti principali sulla terra battuta, che sono ormai alle porte. La condizione fisica del giocatore è al centro dell’attenzione, mentre il circuito si avvicina ai momenti più importanti della stagione.

Il countdown per la stagione sulla terra battuta subisce un brusco rallentamento dopo le preoccupazioni emerse riguardo allo stato di salute del fenomeno spagnolo, colpita da una problematica al polso proprio mentre il circuito si sposta verso i tornei più prestigiosi dell’Europa continentale. Le indiscrezioni riguardanti la condizione fisica del giovane talento hanno acceso i riflettori su un rischio concreto: la possibile assenza dai campi di Roma e la sfida per arrivare integri alla difesa del titolo a Parigi. L’analisi tecnica di un veterano sul rischio clinico. Le parole che arrivano dalla direzione del torneo di Madrid aggiungono un velo di incertezza sulle reali possibilità di recupero del giocatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz in pericolo: il rischio infortunio che blocca la terra battuta

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