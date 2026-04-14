Alcaraz determinato | pronto a riprendersi dopo la sconfitta contro Sinner sulla terra battuta

Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta subita contro Sinner sulla terra battuta. Il tennista spagnolo ha dichiarato di essere concentrato e determinato a recuperare terreno, lavorando intensamente per migliorare le proprie prestazioni su questa superficie. La sua stagione sulla terra battuta si è conclusa con quella partita, e ora punta a riprendere il cammino con nuove motivazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo la vittoria al Monte-Carlo Masters nel 2022, Carlos Alcaraz si è trovato ad affrontare problemi di affaticamento che hanno influenzato la sua performance nel finale dell’Open di Barcellona, portandolo successivamente a ritirarsi dall’Open di Madrid. Quest’anno, il giovane spagnolo ha già dimostrato di voler evitare il ripetersi di queste difficoltà, avendo già intrapreso un percorso di successo a Montecarlo. Parlando con i giornalisti dopo il suo match contro Jannik Sinner, Alcaraz ha illustrato come intende gestire diversamente il suo programma nel 2025.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alcaraz determinato: pronto a riprendersi dopo la sconfitta contro Sinner sulla terra battuta. Leggi anche: Chi può sfidare Alcaraz e Sinner sulla terra battuta? La risposta di Riccardo Piatti. Australian Open, la finale Djokovic-Alcaraz sulla Rod Laver Arena dopo sconfitta di Sinner: 10° sfida tra Novak e Carlos - DIRETTAGiorno della finale degli Australian Open 2026 a Melbourne Park: sulla Rod Laver Arena pronti a sfidarsi alle 9. Questo ennesimo confronto determinato da centimetri, dettagli e folate di vento certifica - come se ce ne fosse ancora bisogno dopo il Roland Garros 2025 - che tra #Sinner ed #Alcaraz, ormai, differenza non c’è. Neanche sulla terra rossa #RolexMonteCarlo x.com Sinner ha cancellato gli oltre 3000 punti di vantaggio di Alcaraz dopo l'Australian Open, ma Carlitos può tornare n. 1 già da lunedì prossimo. Il filo è sottilissimo - facebook.com facebook