Alcaraz determinato | pronto a riprendersi dopo la sconfitta contro Sinner sulla terra battuta

Da napolipiu.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta subita contro Sinner sulla terra battuta. Il tennista spagnolo ha dichiarato di essere concentrato e determinato a recuperare terreno, lavorando intensamente per migliorare le proprie prestazioni su questa superficie. La sua stagione sulla terra battuta si è conclusa con quella partita, e ora punta a riprendere il cammino con nuove motivazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo la vittoria al Monte-Carlo Masters nel 2022, Carlos Alcaraz si è trovato ad affrontare problemi di affaticamento che hanno influenzato la sua performance nel finale dell’Open di Barcellona, portandolo successivamente a ritirarsi dall’Open di Madrid. Quest’anno, il giovane spagnolo ha già dimostrato di voler evitare il ripetersi di queste difficoltà, avendo già intrapreso un percorso di successo a Montecarlo. Parlando con i giornalisti dopo il suo match contro Jannik Sinner, Alcaraz ha illustrato come intende gestire diversamente il suo programma nel 2025.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Alcaraz determinato: pronto a riprendersi dopo la sconfitta contro Sinner sulla terra battuta.

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