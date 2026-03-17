All'inizio del 2026, l'Alberto Sordi Family Award ha premiato undici figure pubbliche provenienti da settori diversi come spettacolo, giornalismo, imprenditoria, diritti civili e cultura. I riconoscimenti sono stati consegnati durante una cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato personalità di rilievo e rappresentanti delle istituzioni. I premi sono stati assegnati in base alle carriere e ai contributi di ciascun individuo.

Undici storie di talento tra spettacolo, giornalismo, imprenditoria, diritti civili, cultura e mondo dei social sono state premiate dal giornalista e conduttore Rai, cugino e biografo di Alberto Sordi, Igor Righetti, con il prestigioso premio internazionale – da lui ideato nel 2017 – “Alberto Sordi Family Award 2026-Repubblica di San Marino”, giunto alla IX edizione, la prima nel Titano. Il Premio, organizzato dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro Comunicazione”, si è tenuto nello storico Teatro Titano con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, di VisitSanMarino e Calabria Film Commission presieduta dallo stilista dell’alta moda internazionale Anton Giulio Grande. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alberto Sordi Family Award 2026: chi sono i personaggi pubblici che hanno ricevuto i premi alla carriera

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