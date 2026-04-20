Alberto Filippi ha descritto l'episodio di rapina avvenuto nella sua villa a Vicenza, condividendo anche un video che mostra i ladri all’interno della proprietà. Secondo quanto riferito, la moglie di Filippi si è opposta ai malviventi mentre cercavano di entrare, proteggendo le bimbe presenti in casa. L’uomo ha commentato l’accaduto senza approfondire le motivazioni o le conseguenze legali.

Alberto Filippi, ex senatore della Lega e imprenditore nel settore chimico, ha raccontato la rapina in villa subita a Vicenza. I ladri lo hanno colpito più volte e hanno strattonato anche la moglie, che però ha difeso le bambine. Filippi ha detto: “Lei è stata bravissima perché ha reagito dicendo ‘Prendete tutto quello che volete ma io non mi allontano dalle bambine'”. I rapinatori sono stati ripresi in un video. Il racconto di Alberto Filippi sulla rapina a Vicenza I ladri della rapina ad Alberto Filippi ripresi in un video Le parole di Filippi su extracomunitari e legittima difesa Il racconto di Alberto Filippi sulla rapina a Vicenza Ospite in collegamento della trasmissione Mediaset Mattino 5, Alberto Filippi ha rivelato nuovi dettagli sulla rapina in villa subita nella serata di venerdì 17 aprile a Vicenza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alberto Filippi racconta la rapina a Vicenza, il video dei ladri: "Mia moglie ha difeso le bimbe, è forte"

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