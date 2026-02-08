Olimpiadi | Onorato | brava Lollobrigida la aspettiamo in Campidoglio

Questa mattina, il sindaco di Roma, Onorato, ha commentato l’oro conquistato da Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Brava Lollobrigida, la aspettiamo in Campidoglio”, ha detto, sottolineando quanto sia importante quella medaglia per la città e per la Nazionale. La campionessa, alla sua quarta Olimpiade e prima da mamma, ha portato a casa il primo oro delle Olimpiadi italiane.

Il primo oro delle Olimpiadi di Milano-Cortina "arriva da Roma. Complimenti a Francesca Lollobrigida, che partecipa alla sua quarta Olimpiade in carriera e alla prima da mamma, per questo straordinario traguardo". Questa affermazione è stata rilasciata in una nota da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma. Un traguardo che celebra una carriera. Onorato ha continuato: "Una medaglia che corona una carriera strepitosa, caratterizzata da passione, successi e un lungo viaggio iniziato tanti anni fa, insieme alla sorella Giulia, anche lei campionessa di pattinaggio.

