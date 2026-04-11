Lunedì 13 aprile alle ore 16, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà la cerimonia di chiusura della diciannovesima edizione del Premio Alberoandronico. Questo evento, ormai riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale, vede la partecipazione di rappresentanti e premiati provenienti da diversi paesi. L’iniziativa ha radici nel Municipio XIV, ma si presenta con uno sguardo aperto al mondo.

Sarà la prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a ospitare, lunedì 13 aprile alle ore 16, la Cerimonia conclusiva della diciannovesima edizione del Premio Alberoandronico, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale e internazionale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Associazione. “La presenza del Premio Alberoandronico in Campidoglio rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il talento e promuovere il dialogo culturale su scala globale. Si tratta di un’iniziativa che interpreta pienamente il ruolo delle istituzioni nel favorire inclusione, partecipazione e crescita sociale attraverso la cultura”, sottolinea Valeria Baglio, Consigliera dell’Assemblea Capitolina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Premio Alberoandronico, radici nel Municipio XIV e sguardo internazionale: la XIX edizione in Campidoglio

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