Premio Alberoandronico radici nel Municipio XIV e sguardo internazionale | la XIX edizione in Campidoglio
Lunedì 13 aprile alle ore 16, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà la cerimonia di chiusura della diciannovesima edizione del Premio Alberoandronico. Questo evento, ormai riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale, vede la partecipazione di rappresentanti e premiati provenienti da diversi paesi. L’iniziativa ha radici nel Municipio XIV, ma si presenta con uno sguardo aperto al mondo.
Sarà la prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a ospitare, lunedì 13 aprile alle ore 16, la Cerimonia conclusiva della diciannovesima edizione del Premio Alberoandronico, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale e internazionale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Associazione. “La presenza del Premio Alberoandronico in Campidoglio rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il talento e promuovere il dialogo culturale su scala globale. Si tratta di un’iniziativa che interpreta pienamente il ruolo delle istituzioni nel favorire inclusione, partecipazione e crescita sociale attraverso la cultura”, sottolinea Valeria Baglio, Consigliera dell’Assemblea Capitolina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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