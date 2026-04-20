Una delegazione di Fratelli d’Italia ha visitato oggi il Centro di Permanenza Ristretta a Gjader, in Albania, per controllare le modalità di funzionamento della struttura e i criteri di trattenimento. Durante il sopralluogo, sono stati raccolti dati sui numeri di persone presenti e sui profili dei soggetti trattenuti, senza ulteriori commenti o analisi. La visita si è svolta in un clima di verifica delle condizioni operative del centro.

Una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata oggi presso il CPR di Gjader, in Albania, per verificare l’operatività della struttura e la gestione dei soggetti trattenuti. Il sopralluogo ha messo in luce i dati reali sulla capacità del centro e sulla natura dei migranti ospitati, smentendo le critiche politiche basate su una narrazione unidirezionale riguardo all’efficacia dell’accordo tra Italia e il Paese balcanico. La gestione del centro di Gjader, che presenta attualmente 82 occupanti su un limite massimo di 96 posti, riflette una dinamica strutturata che va ben oltre la semplice cronaca migratoria. I numeri raccolti durante la visita odierna indicano che, nell’arco di un anno — precisamente dall’11 aprile 2025 fino al 20 aprile 2026 — la struttura ha il passaggio di 527 individui.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albania, sopralluogo al CPR: ecco i numeri e i profili critici

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