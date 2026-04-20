Al Vulcano Buono si svolgono due sessioni di firmacopie con artisti italiani. Il primo incontro è previsto il 22 aprile con Arisa, che firmerà i dischi del suo album “Foto Mosse” in piazza Capri. Due giorni dopo, il 24 aprile, sarà la volta di Marco Masini, che autograferà le copie di “Perfetto Imperfetto” nello stesso luogo. Gli eventi sono aperti al pubblico e si terranno nel pomeriggio.

Al Vulcano Buono due grandi firmacopie: Arisa (22 aprile) e Marco Masini (24 aprile). Appuntamenti in piazza Capri per autografare i dischi “Foto Mosse” e “Perfetto Imperfetto”. NOLA - Emozioni e incontri musicali con i grandi artisti del panorama italiano al Vulcano Buono di Nola. Il 22 aprile alle ore 17.30 in pizza Capri, Arisa firmerà le copie del suo ultimo album “Foto Mosse”. Un progetto che in 15 tracce esplora il concetto di instabilità come forma di verità. Un lavoro già definito dalla critica “impulsivo, libero e senza filtri”. Etichetta Pipshow Records, con distribuzione Warner Music Italy. Sarà l’unica occasione di questo tipo per i fans in Campania e nel resto del Sud Italia.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Vulcano Buono arrivano Arisa e Marco Masini per autografare i dischi

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