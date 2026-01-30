Esami di maturità in corso dal 18 al 22 giugno presso 17 scuole dell’Alto Adige

Nei prossimi giorni, gli studenti dell’Alto Adige affronteranno gli esami di maturità. Le prove si terranno dal 18 al 22 giugno in 17 scuole della provincia. Sono giorni decisivi per i ragazzi, che si preparano tra lezioni, ripassi e attese. La maggior parte degli istituti ha già aperto le aule, con studenti che si concentrano sui compiti e i colloqui finali. La pianificazione è stata cura di scuole e insegnanti, pronti a supportare i maturandi in questa fase importante.

L'esame di maturità 2024 si svolgerà dal 18 al 22 giugno in 17 istituti scolastici dell'Alto Adige, coprendo un ampio territorio della provincia autonoma. Gli esami, che rappresentano il momento conclusivo del percorso scolastico per migliaia di studenti, si svolgeranno in sedi distribuite tra le principali città e paesi della regione, garantendo accessibilità anche per chi vive in zone più remote. Il calendario è stato definito in coordinamento con l'amministrazione scolastica provinciale, che ha assicurato la massima regolarità nei percorsi d'esame, con orari stabiliti per evitare sovrapposizioni e garantire il giusto tempo di preparazione agli studenti.

