Al via Terziaria Cat | i corsi di Confcommercio Udine per professionisti
Sono iniziati i nuovi corsi di formazione organizzati da Confcommercio Udine, rivolti a professionisti e imprese. L'iniziativa si svolge attraverso Terziaria Cat, l'ente formativo che ha programmato un calendario di appuntamenti che si estenderà anche nei mesi di maggio e giugno. Le sessioni sono rivolte a chi desidera aggiornarsi sulle competenze professionali e migliorare le proprie capacità nel settore.
Pronti a partire i nuovi corsi di formazione di Confocommercio Udine dedicati a professionisti e imprese, sotto il tetto di Terziaria Cat, l’ente formativo che propone un un calendario di appuntamenti che proseguirà anche nei mesi di maggio e giugno.Il programmaI corsi, attivi già da questo mese.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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