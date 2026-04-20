Al via Terziaria Cat | i corsi di Confcommercio Udine per professionisti

Sono iniziati i nuovi corsi di formazione organizzati da Confcommercio Udine, rivolti a professionisti e imprese. L'iniziativa si svolge attraverso Terziaria Cat, l'ente formativo che ha programmato un calendario di appuntamenti che si estenderà anche nei mesi di maggio e giugno. Le sessioni sono rivolte a chi desidera aggiornarsi sulle competenze professionali e migliorare le proprie capacità nel settore.