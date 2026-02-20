La Corte Suprema Usa boccia i dazi reciproci voluti da Trump | Violano la legge federale

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi reciproci imposti durante il secondo mandato di Trump, sostenendo che violano la legge federale. La decisione si basa su un’analisi approfondita delle norme commerciali e delle procedure di approvazione dei dazi. La sentenza potrebbe influenzare le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri paesi. La questione ha attirato l’attenzione di esperti e operatori economici di tutto il mondo. La sentenza è definitiva e immediatamente applicabile.

L'attesa sentenza della Corte Suprema Usa è arrivata. Ed è una storica bocciatura per la politica commerciale che il presidente Donald Trump ha messo al centro del suo secondo mandato. Con sei voti a favore e tre contrari la Corte – la cui maggioranza è di nomina repubblicana, con tre giudici nominati dallo stesso Trump durante il primo mandato – ha bocciato i dazi reciproci sancendo che il tycoon ha oltrepassato i limiti della sua autorità imponendo tariffe sulla base dell' International Emergency Economic Powers Act del 1977. Quella legge dà al presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri", ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.