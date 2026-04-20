Al via il ritiro del Setterosa | Oltre al calcio in Italia ci sono tanti sport anche femminili di alto livello da seguire VIDEO

Da ieri si svolge presso la piscina “Bruno Bianchi” il ritiro della nazionale italiana femminile di pallanuoto, in preparazione alle prossime partite di World League. La squadra si sta allenando in vista delle sfide contro i team dei Paesi Bassi, della Grecia e dell’Australia, che si terranno a Rotterdam. La convocazione e la seduta di allenamento sono state annunciate ufficialmente, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione in vista delle competizioni internazionali.

Ha preso il via da ieri alla piscina “Bruno Bianchi” il ritiro della nazionale italiana femminile di pallanuoto in vista della World League, con l’obiettivo di prepararsi alle sfide di Rotterdam contro Paesi Bassi, Grecia e Australia. L'allenatore del Setterosa, Maurizio Mirarchi, ha convocato.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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