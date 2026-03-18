Stefano Belisari, frontman di Elio e le storie tese, ha commentato l’interesse per il baseball in Italia, paragonandolo alla musica e sottolineando che ci sono meno restrizioni rispetto al calcio. L’artista ha anche espresso sorpresa e emozione per la scena sportiva italiana, affermando che il baseball lo ha fatto ridere e commuovere. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di apprezzamento per questo sport emergente nel nostro paese.

Questo è un raro caso di intervistato che ha fornito personalmente il proprio numero all’intervistatore. Attraverso un messaggio di proteste. Era il 10 marzo 2023, Elio non era molto soddisfatto dello spazio che la Gazzetta aveva riservato alla vittoria dell’Italia su Cuba del giorno prima al World Classic. “All’improvviso è cambiato tutto”, ride ora. “Non so se e quanto dipenda dalla macchinetta del caffè, che in America mi sembra abbia avuto molto successo, ma va bene tutto. Sto leggendo un sacco di commenti di gente che dice di aver scoperto il nostro gioco, quindi già così è un trionfo. E’ quello che speravo”. Esaltanti le vittorie degli Azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elio: "Il baseball sta allo sport come noi alla musica. E ci sono meno str... rispetto al calcio"

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