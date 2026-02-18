Cerimonia olimpica in Arena Zivelonghi | Presenza istituzionali di alto livello? Ora non ci sono conferme
Il nome di Zivelonghi è al centro di una cerimonia olimpica in Arena, a causa dell’organizzazione complessa che coinvolge molte autorità. Attualmente, non ci sono conferme sulla presenza di rappresentanti istituzionali di alto livello, nonostante le riunioni attive per definire un piano di sicurezza e viabilità. Si lavora intensamente per preparare un evento importante, con incontri che coinvolgono tecnici e responsabili delle forze dell’ordine. Le decisioni finali arriveranno nelle prossime ore, mentre il pubblico attende con ansia l’appuntamento di domenica.
«In queste ore si susseguono riunioni operative su viabilità e sicurezza per la messa a punto di un piano che sia solido ma anche flessibile, calibrato sulle dimensioni e sulla rilevanza internazionale dell’evento di domenica. È un dispositivo articolato, coordinato dal prefetto e dal questore, con il coinvolgimento del Comune per le proprie competenze, in particolare sulle ordinanze di viabilità e sulla gestione degli spazi necessari ai passaggi e agli arrivi legati alla cerimonia», è l'assessora ai Grandi eventi del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi, a spiegare come le autorità stanno lavorando in vista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 22 febbrario.🔗 Leggi su Veronasera.it
