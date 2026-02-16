Frontalieri e servizi accordo Emilia Romagna–San Marino Parma Pd | Diamo risposte concrete al territorio

L’accordo tra Emilia-Romagna e San Marino sui frontalieri e i servizi nasce dalla volontà di risolvere problemi concreti, come il trasporto quotidiano di migliaia di lavoratori. A Parma, il sindaco ha spiegato che questa intesa punta a migliorare le condizioni di chi attraversa il confine ogni giorno, garantendo servizi più efficienti e meno costosi. La firma arriva dopo mesi di negoziati intensi, con attenzione alle esigenze di residenti e imprese locali.

Dai frontalieri alla sanità, fino a trasporti e protezione civile: l’accordo definisce strumenti stabili di collaborazione. Parma: “Punto di partenza, ora il governo faccia la sua parte” “L’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino non è un atto burocratico. È il risultato di un lavoro politico portato avanti negli anni e in questi mesi dentro e fuori dall’aula, con un obiettivo chiaro: dare risposte concrete a un territorio che vive ogni giorno la dimensione transfrontaliera.” A dichiararlo è Alice Parma, vice capogruppo dem in consiglio regionale. “Come rappresentante di un territorio, la provincia di Rimini, che dialoga da sempre nella quotidianità con il Titano, ho presentato in estate un ordine del giorno che chiedeva impegni precisi su lavoro frontaliero, tavoli tecnici permanenti, strumenti di monitoraggio condivisi, maggiore integrazione su sanità, servizi, infrastrutture.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Regione e la Repubblica di San Marino hanno firmato un accordo volto a rafforzare la collaborazione istituzionale.

