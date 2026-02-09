Fondazione Telethon | all’Università di Parma uno dei due finanziamenti arrivati in Emilia-Romagna

Da parmatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani all’Università di Parma arriverà uno dei due finanziamenti assegnati in Emilia-Romagna dalla Fondazione Telethon. Si tratta di un aiuto concreto dedicato alla ricerca, che verrà destinato a uno dei progetti in corso nella regione. La somma è parte del bando “multi-round” e rappresenta un passo avanti importante per gli studi in corso nella struttura parmense.

Arriva all’Università di Parma uno dei due finanziamenti erogati in Emilia-Romagna dalla Fondazione Telethon nell’ambito del bando “multi-round”. Selezionato il progetto Una terapia innovativa per la sindrome dell’X fragile basata su nanoparticelle biodegradabili, coordinato dal docente del.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

