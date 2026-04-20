Al teatro Troisi sono stati venduti tutti i biglietti per il concerto di Gabriele Esposito. L'evento segue la recente partecipazione del musicista alla colonna sonora del film di Peppe Iodice “Mi…”. L’attesa per la serata ha portato a un sold out, confermando l'interesse del pubblico per l'artista e il suo lavoro. La data rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione musicale locale.

Il cantautore si dedicherà alla realizzazione del nuovo album e alla prossima tournée estiva, che verrà annunciata prossimamente. “Questo mio primo tour teatrale rappresenta la volontà di far entrare le persone ancora di più in ciò che è il motore e il sentimento del mio fare musica. Sarà stato un viaggio dentro ciò che non finisce mai: l’amore, la musica e i legami che restano anche quando la vita cambia forma. Nei prossimi mesi mi aspettano nuovo tour e nuova musica.” L’appuntamento del 22 aprile al Teatro Troisi di Fuorigrotta rappresenta l’atto conclusivo di una mini-tournée che aveva già toccato il Teatro Sannazaro di Napoli, il Teatro Lendi di Caserta e il Teatro Sala Roma di Salerno.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Troisi è sold out per il concerto di Gabriele Esposito

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