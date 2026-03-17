A Roma si è svolto un concerto dedicato alla pace, che ha visto la vendita di oltre trecento biglietti provenienti da Sansepolcro. L’evento ha raggiunto il tutto esaurito e ha coinvolto un pubblico interessato alla causa. La manifestazione ha portato sul palco artisti e musicisti che hanno suonato di fronte a un pubblico numeroso. L’evento si è concluso con il sold out dei biglietti disponibili.

Arezzo, 17 marzo 2026 – . Successo straordinario del Concerto per la Pace di domenica 15 marzo 2026, nella Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma; evento musicale eccezionale, sotto l'egida della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro e il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma e della società Casa e CO., che ha visto protagoniste realtà musicali di Sansepolcro e non solo. L’ingresso era gratuito ma sottoposto alla prenotazione che ha fatto registrare il sold aut, con oltre trecento biglietti staccati, già da qualche giorno prima dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre trecento biglietti staccati, la musica di Sansepolcro registra il sold out al concerto per la pace a Roma

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