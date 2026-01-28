Nel Brindisino una delle aziende simbolo della resistenza alla Xylella

A San Vito dei Normanni, una delle aziende agricole più note del Brindisino si distingue come simbolo di resistenza contro la Xylella. La lotta contro il batterio che sta devastando gli uliveti europei coinvolge questa impresa, che ha deciso di continuare a coltivare e proteggere gli alberi tradizionali, sfidando le difficoltà e le restrizioni imposte dall’emergenza. La loro strategia e il coraggio degli agricoltori rappresentano un esempio concreto di come si può reagire alla crisi.

È stato effettuato il reimpianto di 9.600 piante di Leccina, nell'ambito di un intervento di riconversione produttiva finanziato dalla Regione. La visita dell'assessore Paolicelli: "Confronto per migliorare le nostre strategie" SAN VITO DEI NORMANNI - C'è un'azienda agricola, nel Brindisino, che viene vista come uno dei simboli di speranza contro la Xylella. Si chiama "Poggio Reale" e si trova a San Vito Dei Normanni. Qui sono stati realizzati importanti interventi di espianto e reimpianto olivicolo in risposta all'epidemia che ha flagellato non solo l'economia, ma anche l'anima di un territorio molto ampio.

