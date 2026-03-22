Salerno si prepara ad accogliere una delle icone più amate del cinema e della TV italiana. Mercoledì 25 marzo, alle ore 21:30, il Cinema Teatro Delle Arti ospiterà una serata evento esclusiva: la proiezione del film "Tradita", che vedrà la partecipazione straordinaria della protagonista Manuela Arcuri. Un appuntamento imperdibile per il pubblico salernitano, che prima dell’inizio del film potrà assistere a un dialogo tra l’attrice e la giornalista Monica De Santis. Sarà l’occasione per scoprire i retroscena di una pellicola che ha già riscosso un enorme successo al Festival del Cinema di Malaga e che segna il ritorno in grande stile della Arcuri sul grande schermo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Manuela Arcuri al Teatro Delle Arti di Salerno: serata evento per la presentazione del film “Tradita”

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