L' uomo di Londra torna sul grande schermo omaggio a Béla Tarr al Supercineclub del Rouge et Noir

Mercoledì sera al Supercineclub del Rouge et Noir si tiene un evento speciale. Il ciclo Off porta sul grande schermo un omaggio a Béla Tarr, il regista ungherese scomparso di recente. Si proietta “L’uomo di Londra”, un film del 2007 che pochi italiani hanno avuto modo di vedere. L’appuntamento attira appassionati di cinema d’autore, curiosi di riscoprire un’opera meno conosciuta di Tarr. La serata promette di essere un’occasione per ricordare un grande regista e vedere un film raro.

Il ciclo Off del Supercineclub del Rouge et Noir mercoledì 4 febbraio parte con un appuntamento straordinario: un omaggio al grande regista ungherese Béla Tarr, recentemente scomparso, e la proiezione di un suo gioiello quasi inedito in Italia, “L’uomo di Londra” (A londoni férfi, 2007, 139 min.), tratto dall’omonimo romanzo di George Simenon, girato nel 2006 e suo penultimo film, con Tilda Swinton e Miroslav Krobot, forse una delle vette più alte raggiunte da Tarr e nell’intero cinema contemporaneo. I tormenti morali di un solitario dipendente delle ferrovie che assiste a un delitto e si ritrova a possedere una refurtiva milionaria diventano per il maestro ungherese una riflessione totale sulla condizione umana, sul trascorrere del Tempo e sulla condanna nichilistica della vacuità di persone e cose.🔗 Leggi su Palermotoday.it

