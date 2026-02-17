Milan Futuro parla Kirovski | Al primo posto ci sono i giocatori italiani per noi vogliamo farli crescere

Jovan Kirovski ha spiegato che il Milan Futuro punta a valorizzare i talenti italiani, perché per loro sono la priorità. Durante l'intervista a 'L’inferno del Lunedì', ha detto chiaramente che il club dedica particolare attenzione ai giovani italiani, con l’obiettivo di farli migliorare e inserirli in prima squadra. Per esempio, ha citato alcuni ragazzi del settore giovanile che stanno facendo passi avanti quest’anno.

Jovan Kirovski è lo sport development director del progetto Milan futuro. Il dirigente statunitense, dopo undici anni da direttore tecnico del LA Galaxy, è alla guida del progetto dal 2024. Nella giornata di ieri (16 febbraio) ha parlato per la prima volta in italiano, lo ha fatto a L'inferno del Lunedì, programma in onda sui canali di Milan TV. Kirovski ha parlato dell'importanza di sviluppare e valorizzare i talenti italiani. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "È importante che abbiamo giocatori giovani che sono tifosi del Milan e vogliono arrivare a giocare in prima squadra, ed è importante che abbiamo giocatori che risecano a completare questo percorso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Kirovski: “Siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Bartesaghi? Il nostro esempio”Jovan Kirovski, direttore tecnico del Milan Futuro, ha spiegato che il club lavora per far migliorare i giovani talenti, puntando su un esempio come Bartesaghi.

