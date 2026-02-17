Milan Futuro parla Kirovski | Al primo posto ci sono i giocatori italiani per noi vogliamo farli crescere
Jovan Kirovski ha spiegato che il Milan Futuro punta a valorizzare i talenti italiani, perché per loro sono la priorità. Durante l'intervista a 'L’inferno del Lunedì', ha detto chiaramente che il club dedica particolare attenzione ai giovani italiani, con l’obiettivo di farli migliorare e inserirli in prima squadra. Per esempio, ha citato alcuni ragazzi del settore giovanile che stanno facendo passi avanti quest’anno.
Jovan Kirovski è lo sport development director del progetto Milan futuro. Il dirigente statunitense, dopo undici anni da direttore tecnico del LA Galaxy, è alla guida del progetto dal 2024. Nella giornata di ieri (16 febbraio) ha parlato per la prima volta in italiano, lo ha fatto a L'inferno del Lunedì, programma in onda sui canali di Milan TV. Kirovski ha parlato dell'importanza di sviluppare e valorizzare i talenti italiani. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "È importante che abbiamo giocatori giovani che sono tifosi del Milan e vogliono arrivare a giocare in prima squadra, ed è importante che abbiamo giocatori che risecano a completare questo percorso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Kirovski: “Siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Bartesaghi? Il nostro esempio”Jovan Kirovski, direttore tecnico del Milan Futuro, ha spiegato che il club lavora per far migliorare i giovani talenti, puntando su un esempio come Bartesaghi.
Milan, parla Rabiot: «Qui mi sono trovato bene subito. Leao? È forte, l’ha dimostrato. Impossibile pensare al primo posto? No, non è impossibile»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'esempio di Bartesaghi e l'evoluzione del progetto: Milan Futuro, a che punto siamo; Milan Futuro, Kirovski: Il nostro esempio è Bartesaghi. Ma ne abbiamo anche altri; Jovan Kirosvki: Serve far giocare i ragazzi dove c’è il calcio dei più grandi; Milan, non è finita per il talento serbo Kostic: nuovi contatti, ecco cosa filtra per il futuro.
Kirovski sui nuovi giovani arrivati a gennaio: Ora dobbiamo lavorare con questi talentiNel corso della puntata dell'Inferno del Lunedì, programma del palinsesto di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva a Jovan Kirovski, ... milannews.it
Milan Futuro, Kirovski: Il nostro esempio è Bartesaghi. Ma ne abbiamo anche altriJovan Kirovski, direttore tecnico del progetto Milan Futuro, al suo secondo anno al lavoro nel club rossonero, ha parlato in : Ho lavorato e giocato. tuttomercatoweb.com
#MilanFuturo, parla #Kirovski: "Al primo posto ci sono i giocatori italiani per noi, vogliamo farli crescere" - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
Milan Futuro, parla Kirovski: «Vogliamo i giovani in Prima Squadra!» https://www.milannews24.com/kirovski-milan-futuro-giovani-talenti-milan-tv/ #Milan #MilanFuturo #Kirovski #Allegri facebook